ليبيا – أكدت الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تعرض مقرها في طرابلس لسطو مسلح أمس الأول.

المؤسسة الوطنية للنفط قالت عبر مكتبها الإعلامي إن شخصان ملثمان قاما بإطلاق النار وبالاعتداء على المسؤولين عن الحراسة وقاموا باحتجازهم داخل مقر الشركة قبل مغادرتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة.

وتعليقًا على هذه الجريمة،صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،المهندس مصطفى صنع الله قائلا:”تدين المؤسسة الوطنية للنفط بشدة هذا الجريمة وتقوم الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار حالياِ على مراجعة البروتوكولات الأمنية وتعمل مع السلطات المعنية للتأكد من هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة”.