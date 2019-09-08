الصين – افاد البنك المركزي الصيني إنه سيخفضُ حجم الأموال السائلة التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها كاحتياطياتٍ، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، في خطوةٍ من شأنها أن تفرجَ عن سيولةٍ بقيمة مئة وستة وعشرين مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وأضاف البنك المركزي في بيان إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، بمقدار خمسين نقطة أساس لكل البنوك ، لتصل إلى ثلاثة عشر بالمئة، مع خفض إضافي بمقدار مئةَ نقطة أساس، للبنوك التجارية المؤهلة في المدن.

وكان محللون قد توقعوا أن تُعلن الصين قريبا عن المزيدِ من الإجراءات ، لتيسير السياسات النقدية والمالية ، بينما يتعرضُ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، لضغوطٍ متنامية من تصعيدٍ في الرسومِ الجمركية الأميركية، وركودٍ في الطلب المحلي.

وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، سبع مرات منذ أوائل العام الماضي. وجاءَ أحدثُ خفض ، عند الحد الأعلى لتوقعات السوق وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها .

وكالات