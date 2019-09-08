ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة عن صد هجوم كبير لمسلحي الوفاق على منطقة السبيعة وكبدت قوات الجيش الكتائب المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق خسائر فادحة في الآليات والأرواح.

المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش قال في تصريح خاص لصحيفة “العرب” إنه تم تدعيم قوات اللواء 73 مؤخراً بتعزيزات عالية الكفاءة في جميع الوحدات القتالية وشمل الدعم المحاور الرئيسية والمتقدمة ما أدى إلى ارتباك قادة الميليشيات والدفع بعناصر للهجوم العشوائي على تمركزات تابعة للجيش في طرابلس.

وشدد الخرطوش على أن هذه المحاولة يائسة ومتكررة بغرض إفشال تكتيكات غرفة العمليات في المنطقة الغربية التي أصبحت جاهزة تماماً لساعة الصفر بعد قياس قدرات العصابات المسلحة في الحشد والتسليح.

ولفت إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر هو من يحدد الموعد الذي سيتم فيه الانطلاق ودخول العاصمة.