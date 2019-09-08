اليمن – قطع محتجون غاضبون، الأحد، شوارع رئيسية بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن، جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

كما تعاني مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة (شرق)، من انقطاع الخدمة منذ أكثر من 30 ساعة متواصلة.

وقال سكان محليون، لمراسل الأناضول في اتصالات منفصلة، إن محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيسية في الأحياء الحيوية بالمكلا.

وأشاروا إلى أن المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات، ووضعوا الأحجار الكبيرة في شوارع السلام وباجمعان والديس، احتجاجا على انقطاعات الكهرباء الطويلة وتردي الخدمة في الأيام الأخيرة.

من جانبه، ذكر محافظ حضرموت اللواء البحسني، في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للمحافظة، أن انقطاعات الكهرباء ناتجة على نقص في كميات المحروقات لتشغيل محطات التوليد.

وطمأن البحسني، المواطنين باستقرار خدمة الكهرباء في الساعات القادمة بعد وصول باخرة وقود إلى ميناء المكلا.

وفي ذات السياق، تعاني الغيضة، من انقطاع للتيار الكهربائي منذ أكثر من 30 ساعة متواصلة جراء نفاذ الوقود.

وقال مصدر في شركة النفط اليمنية بالمهرة، للأناضول، أن سبب انقطاع التيار الكهرباء يأتي عقب تأخر وصول الوقود المقدم من المنحة السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والخاصة بالمحافظة.

وبيّن أن هناك تحركات لإيجاد حلول مؤقتة حتى وصول باخرة وقود المنحة، التي ستصل إلى ميناء نشطون بالمهرة، والتي توقع وصولها خلال اليومين القادمين.

ويفاقم انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات الشرقية من اليمن معاناة السكان، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إضافة إلى توقف الكثير من الأعمال.

الأناضول