الولايات المتحدة – كشف الممثل الأمريكي، براد بيت، عن السبب الأساسي الذي جعله ينفصل عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، بعد علاقة حب دامت لـ11 عاماً.

وقال موقع C News الفرنسي، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن براد بيت، الذي لا يميل عادةً لكشف تفاصيل حياته الخاصة، تطرَّق في لقاء صحفي إلى صراعه مع إدمان الكحول.

واعترف براد: «تجاوزت كل الحدود الممكنة حتى استنزفت حقي في الشرب»، متحدثاً عن إدمان الكحول الذي كان السبب الأساسي في انفصاله عن أنجلينا جولي عقب علاقة حب استمرت لـ11 عاماً.

وعقب هذه الصحوة، داوم النجم، الذي يبلغ من العمر الآن 55 عاماً، طوال عامٍ ونصف العام، على حضور جلسات مجموعة The Alcoholics Anonymous لمساعدة مدمني الكحول على البقاء متعافين، وكانت وقتها تضم رجالاً فقط، ساعدوه بشدة وأثروا فيه كثيراً.

إذ قال براد بيت: «هناك رجال عدة يشاركون بصدق مذهل، وشعرت بالأمان في ذلك المكان، حيث لم يكن هناك أي مجال لإطلاق الأحكام؛ مما يساعدك على ألا تطلق أحكاماً على نفسك أيضاً. إلى جانب أنَّ مجرد الكشف عن الجوانب السيئة في نفسك يساعدك على الشعور بالتحرر» .

وعقب فترة من التراجع على المستوى المهني، التي تُعزى تحديداً لمروره بفترة حساسة في حياته الشخصية، عاد براد بيت للصفوف الأمامية، وبشكل خاص في كامل لياقته، بدورين ضخمين.

ومع ذلك، يخطط الممثل للحفاظ على تواجد ضئيل تحت الأضواء؛ إذ قال: «سأقبل بأدوار قليلة؛ لأنني أرغب في فعل أشياء أخرى، حين تشعر أنَّ لديك شيئاً تحت السيطرة يحين الوقت لتجربة أشياء أخرى» .

وتجدر الإشارة إلى عودة النجم الأمريكي القوية إلى الأضواء بفيلمين: الأول هو «Once Upon a Time… In Hollywood»، المعروض بصالات السينما حالياً، والثاني: «Ad Astra» الذي من المقرر طرحه في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكالات