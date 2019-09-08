إسبانيا – تستعد إدارة نادي برشلونة لإطلاق مفاوضات مع ليونيل ميسي من أجل توقيع عقد جديد يربطه مع النادي مدى الحياة، وذلك بعد أيام من الكشف عن بند سري في العقد الحالي للنجم الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة “أل بايس” في وقت سابق أن العقد الحالي لميسي الذي يمتد إلى غاية 2021 يتضمن بندا غير معلن يسمح له بالرحيل مجانا عن النادي بداية من الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأحد، أن إدارة النادي الكتالوني غير قلقة من وجود هذا البند، وهي واثقة من ولاء النجم الأرجنتيني للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يخطط لإطلاق مفاوضات مع خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله من أجل التوقيع على عقد جديد يربط اللاعب بالنادي الكتالوني مدى الحياة.

وأشارت إلى أن الإدارة غير مستعجلة على توقيع العقد الجديد بالنظر إلى العلاقات التي تربط الطرفين، وهو ما تجسد في آخر عقد حين وقع اللاعب الأوراق في نهاية 2017، رغم أنه اتفق على التمديد قبلها بأشهر.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة واثقة بأن ميسي قادر على مواصلة اللعب في المستوى العالي على الأقل إلى غاية 2022 بهدف قيادة الأرجنتين في كأس العالم التي ستستضيفها قطر، وسيبلغ حينها 35 عاما.

ولن تعارض إدارة النادي الكتالوني رغبة ميسي في اختتام مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ في صفوفه ممارسة الكرة أو خوض تجربة في الولايات المتحدة الأميركية، على أن يجد اللاعب أبواب النادي مفتوحة للعودة عبر أي منصب إداري أو فني يرغب فيه.

وكالات