الإكوادور – أعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، أنه اقترح على نظيريه الكولومبي إيفان دوكي، والبيروفي مارتين فيسكارا، التقدم بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.

وكتب مورينو عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأحد: “أمس اقترحت على الرئيسين إيفان دوكي، ومارتين فيسكارا، أن ننظم مونديال الإكوادور كولومبيا البيرو 2030، العام الذي ستكون فيه لأمريكا الجنوبية أفضلية لناحية استضافة البطولة”.

والتقى الرؤساء الثلاثة على هامش قمة عقدت في كولومبيا، خصصت للبحث في إجراءات لحماية غابة الأمازون من الحرائق.

ويرغب اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي (كونميبول)، في أن تكون القارة مضيفة لنسخة العام 2030 من البطولة، في الذكرى المئوية للمونديال الأول الذي استضافته الأوروغواي عام 1930.

وأبدت العديد من الدول رغبتها في استضافة مونديال 2030، أبرزها الأرجنتين، وتشيلي، والأوروغواي، والباراغواي، التي ستتقدم بملف مشترك.

كما أعربت إسبانيا، والبرتغال عن رغبتهما في الاستضافة، ومثلهما فعلت اليونان وبلغاريا وصربيا ورومانيا، إضافة إلى إنجلترا وإيرلندا.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد الدولي (فيفا)، الدولة أو الدول المضيفة لمونديال 2030 في العام 2022، على هامش النسخة المقبلة من الكأس التي تستضيفها قطر، علما بأن مونديال 2026 سيقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وسيكون الأول بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

المصدر: أ ف ب