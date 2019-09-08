البرتغال – انتظر لاعب وسط منتخب صربيا، نيمانيا ماتيتش، خارج غرفة خلع ملابس منتخب البرتغال، لتحقيق حلم طفليه، في التقاط صورة مع النجم كريستيانو رونالدو، وذلك بعد مباراة المنتخبين، أمس السبت.

وظهر ماتيتش، عقب نهاية المباراة بفوز البرتغال (4-2) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، وهو يقف خارج غرفة خلع الملابس لمنتخب البرتغال، في انتظار رونالدو، الذي جاء إليه وتبادل معه التحية.

وعلى الفور، قام رونالدو بتحية نجلي ماتيتش، قبل أن يحقق حلمهما بالتقاط صورة تذكارية معهما.

وكان رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، رحل عن مانشستر يونايتد في 2009، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في نفس العام الذي انتقل فيه ماتيتش للدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى نادي تشيلسي قادما من كوشيتس السلوفاكي، قبل أن ينضم في العام 2017 إلى مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات