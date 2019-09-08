الصين – ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات، الأحد، مدينة نيجيانغ التابعة لولاية سيجوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل في الصين، في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأوضح البيان أن السلطات المعنية لم تتحقق بعد ما إذا خلف الزلزال أضرارا بشرية أو مادية.

وقالت قناة (CCTV) الصينية الرسمية، إن الزلزال أدى إلى وفاة شخص وإصابة 29 آخرين.

وأضافت القناة أن 17 منزلا تهدّمت بالكامل نتيجة الزلزال، وتضرر 215 منزلا آخرا، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي.

ولفتت إلى أن المدينة شهدت هزات ارتدادية بقوة 4 درجات.

الأناضول