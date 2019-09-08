أنقرة – أحرزت سيدات المنتخب الإيطالي لكرة الطائرة المركز الثالث في بطولة أوروبا 2019 للسيدات، إثر فوزهن على بولندا بنتيجة 3 – 0.

جاء ذلك ضمن مباراة المنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي أقيمت، الأحد، في العاصمة التركية أنقرة.

ونالت سيدات إيطاليا الميدالية البرونزية، ليصل بذلك مجموع الميداليات التي حصلن عليها خلال النسخة الـ31 من البطولة هذا العام، إلى 7؛ اثنتان منها ذهبية، وفضيتان و3 ميداليات برونز.

وانطلقت مباراة النهائي مساء الأحد، في الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي لإسطنبول (16:30 ت.غ) بين سيدات تركيا وصربيا.

وإثر تمكنهن من الفوز على بولندا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، صعدت سيدات المنتخب التركي لكرة الطائرة، السبت، إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى منذ 16 عاما.

الأناضول