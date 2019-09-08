ليبيا – قال عميد بلدية أجخرة المكلَّف صالحين عوام إن منطقة الواحات تمتاز بالإضافة إلى مزارع النخيل بوفرة آبار النفط فيها وهي المنطقة الوحيدة في ليبيا التي تضم آبار نفط داخل مخططاتها السكنية وقرب مزارع المواطنين،مؤكداً أن ذلك كان له أثر سلبي على المنطقة وسكانها.

عوام أوضح في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أمس السبت أن عدد الامتيازات النفطية في أجخرة يبلغ فقط خمسة امتيازات أهمها تلك الممنوحة لشركة “ونترشيل” الألمانية والتي تمتلك حوالى 60 بئراً في المنطقة بعضها قديم مهجور وبعضها الآخر ما زال ينتج النفط بينما تمتلك شركة الخليج العربي الليبية حوالي 380 بئراً وهذه الآبار مجتمعةً تنتج ما يعادل 180 ألف برميل في اليوم.

وشرح عميد بلدية أجخرة المكلَّف الأضرار البيئية لهذه الحقول والآبار على المنطقة،مضيفاً:” إن المخلفات النفطية تسببت في ما يشبه الكارثة البيئية للمنطقة حيث لوحظت زيادة في معدلات الإجهاض لدى الحوامل والإصابات بمرض السرطان وآخر ما رُصد من أمراض في بداية العام 2015 خلال فترة توقف إنتاج النفط الليبي هو أن الأبخرة المتصاعدة من مخلفات النفط نتيجة الحرارة تسببت بعدد من أمراض العيون للسكان، وبلغ عدد الإصابات 9 حالات في منطقة أجخرة واتضح من خلال العلاج والتقارير الطبية الصادرة أن سبب تلك الأمراض الطارئة على المنطقة هو بخار حقول النفط وآباره”.

ونوّه عوام إلى أن الضرر لم يطل الإنسان فقط بل حتى المحاصيل الزراعية،قائلاً:”إنه من العيوب الفنية لعمليات الإنتاج التي تسبب أضراراً بيئية كبيرة للمنطقة هو أن آبار المياه المصاحبة لآبار النفط، ملاصقة لها، وأثّر ذلك في سلامة المياه الجوفية وأضرّ بالمزارع، بخاصة المنتجة للتمور منها، حيث شحّ المحصول نتيجة إصابة الأشجار بأمراض مثل الحشرة القشرية الحمراء التي تسببها عوادم النفط، سواء التي تتسرب إلى الجو أو إلى المياه الجوفية”.