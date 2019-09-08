موسكو – أكدت مفوضة حقوق الأطفال الروسية، آنا كوزنيتسوفا، وصول مجموعة من 4 أطفال روس من سوريا إلى موسكو.

ونقل الأطفال الروس من سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية، اليوم السبت.

وأوضحت المفوضة للصحفيين، أن الأطفال الذين عادوا إلى روسيا من عائلتين، منهم طفلة من داغستان والثلاثة الآخرون من الشيشان.

واحتُجز الأطفال الأربعة في السجن بمخيم الهول في سوريا مع أمهاتهم أو آبائهم الذين توجهوا إلى سوريا من أجل الانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة.

وأضافت كوزنيتسوفا أن عددا من الأطفال الروس ما زالوا موجودين في المخيم، وهم في ظروف صعبة للغاية ويحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “نوفوستي” بأن الأطفال الأربعة الذين عادوا من سوريا اليوم، نقلوا إلى مستشفى للأطفال في موسكو.

وكانت المفوضة الروسية لحقوق الأطفال قد زارت سوريا، حيث بحثت مع الرئيس السوري بشار الأسد مسألة عودة أطفال المواطنين الروس الموجودين في سوريا.

المصدر: نوفوستي