روسيا – فاز فريق روستوف الروسي على منتخب سوريا تحت 19 عاما، بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية بكرة القدم جرت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب “أوليمب”، في مدينة روستوف على نهر الدون.

وأحرز المدافع الروسي، أرسيني لوغاتشوف، هدفين متتاليين لفريقه، في الدقيقتين (14، و27).

بينما تكفل زميله، ألكسندر سابلينوف، بتسجيل الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي شهد طرد البولندي، ماتسي فيليوش، مدافع الفريق الروسي، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية.

ويحتل فريق روستوف، الذي خاض هذه المباراة بمجموعة من الوجوه الشابة، المركز الثالث في الدوري الروسي الممتاز.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب سوريا لخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب تحت 19 عاما.

وسيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من لبنان والمالديف وطاجيكستان.

المصدر: RT