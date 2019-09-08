إيطاليا – وضع شارل لوكلير، حدا لصيام فيراري عن الانتصارات في جائزة إيطاليا الكبرى، اليوم الأحد، وحقق أول فوز لفريقه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمام جماهيره منذ 2010.

واحتل فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، المركز الثاني، بينما جاء زميله لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات في المركز الثالث.

وحل دانيال ريكياردو رابعا، متقدما على زميله في فريق “رينو”، نيكو هولكنبرغ الخامس.

وتفوق لوكلير (21 عاما)، على زميله سيباستيان فيتل بفارق لفة كاملة، حيث لم يحقق السائق الألماني أي نقطة.

وبات لوكلير أول سائق لفيراري يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى، منذ بطل العالم مرتين، الإسباني فرناندو ألونسيو في العام 2010.

وقال لوكلير بعد الفوز: “يا له من سباق. لم يسبق لي أن شعرت بالتعب إلى هذا الحد خلال السباقات. لقد كان صعبا جدا. بالنسبة لي، إنه حلم أن أفوز هنا أمام مشجعي فيراري”.

المصدر: وكالات