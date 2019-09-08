انجلترا – ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي ليفربول يقترب من تجديد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك ومنحه راتبا ضخما يضعه بالقرب من النجم الأول للفريق محمد صلاح.

ووصل فان دايك إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني 2018، وكان له دور بارز في النتائج المميزة للفريق وأبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويرتبط المدافع الهولندي بعقد مع ليفربول يمتد إلى عام 2023، ويتلقى حاليا نحو 137 ألف يورو أسبوعيا، غير أن تعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير براتب يتجاوز مئتي ألف يورو، منح دافعا لممثلي فان دايك للمطالبة بمراجعة عقد موكلهم.

وقالت صحيفة ميرور، إن فان دايك وافق على تمديد عقده لموسمين إضافيين مع الحصول على أكثر من 220 ألف يورو في الأسبوع، ليصبح المدافع الأعلى راتبا في العالم.

وفاز فان دايك أخيرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما يعد من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس برس.

وكالات