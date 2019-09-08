مصر – نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري رسوما بيانية توضح الإنجازات، التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019.

وتشير الرسوم البيانية إلى أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية في البلاد بلغ 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44,6% زيت خام ومتكثفات، و53,5% غاز طبيعي، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019، مقارنة بـ 6,8 مليار قدم مكعب في 2018/2019، و5,9 مليار قدم مكعب في 2017/2018، و4,5 مليار قدم مكعب في 2016/2017.

وارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11,6 مليار دولار في 2018/2019، مقارنة بـ 8,9 مليار دولار في 2017/2018، و6,6 مليار دولار في 2016/2017، و5,8 مليار دولار في 2015/2016.

وعلى صعيد الاكتشافات التي حققها قطاع البترول، أكدت الرسوم البيانية أن “حقل ظهر” يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه في البحر المتوسط، والذي يحقق رقما قياسيا في إنتاجه يقارب 3 مليار قدم مكعب يوميا.

وبشأن مشروع “مسطرد” لتكرير البترول بالقاهرة، أشارت الرسوم البيانية إلى أن المشروع يعد واحدا من ضمن 9 معامل تكرير موجودة في 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار حتى الآن.

المصدر: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري