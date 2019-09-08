غزة – أفاد مراسل RT، بأن وفدا أمنيا مصريا وصل اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز” شمال القطاع، في محاولة لنزع فتيل التوتر على حدود غزة.

وذكرمراسلنا أن الوفد المصري يرافقه وفد فني من 4 أشخاص، وقد استهل زيارته إلى القطاع باجتماع مع القيادي في حركة حماس، روحي مشتهى.

وأشار المراسل إلى أن الوفد الأمني المصري تفقد معبر كرم أبو سالم والمنطقة التجارية على حدود مصر، رفقة مسؤولين بوزارة الداخلية بغزة.

وأفاد مراسلنا بوجود أنباء عن لقاء محتمل للوفد الأمني مع قيادة “حركة الجهاد”، خاصة وأن القاهرة تتولى ملف التهدئة بين الفصائل وإسرائيل.

هذا وتزامن وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع، مع قدوم خبير دولي في الأمم المتحدة “UNMS” عبر معبر بيت حانون.

وكان خليل الحية، القيادي في حركة حماس، قال إن اتصالات يجريها الوسطاء لنزع فتيل التوتر على حدود غزة في أعقاب التصعيد الناجم عن قتل إسرائيل طفلين فلسطينيين خلال مسيرات العودة يوم الجمعة.

المصدر: RT + وكالات