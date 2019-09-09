أبوظبي – صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بفعل تصريحات تدعم استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب أوبك ومنتجين مستقلين، أو ما يعرف بتحالف (أوبك+).

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال قمة نفطية في أبوظبي، الإثنين، إن بلاده تبدي مع المنتجين التزاما عاليا باتفاق خفض إنتاج النفط من أجل تحقيق التوازن في أسواق الخام العالمية.

وهذا أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان بعد تعيينه، مساء السبت، وزيرا للطاقة في المملكة، خلفا للوزير السابق خالد الفالح.

كذلك، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، خلال ذات الفعالية، التزام المنظمة بشكل عام في اتفاق خفض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وبحلول الساعة (08:12 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.54 بالمئة أو 33 سنتا إلى 61.86 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.57 بالمئة أو 32 سنتا إلى 56.86 دولارا للبرميل.

وبدأ أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2019، تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار 2020.

الأناضول