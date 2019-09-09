الولايات المتحدة – أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع رئيسها، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية عن وزير الديوان الأميري أن الشيخ الصباح “دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية”.

وأضاف الوزير، حسب الوكالة، أن هذ الأمر “دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر” بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي “إلى موعد يحدد لاحقا”.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من “عارض صحي” لكنه تعافى منه، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.

ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.

المصدر: كونا + وكالات