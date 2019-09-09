إسبانيا – كشف الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، عن نواياه تجاه إمكانية الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وعانى أومتيتي من أجل إيجاد مكان أساسي داخل تشكيلة البارسا في الموسم الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته لفترة طويلة، بجانب وجود مواطنه كليمنت لينجليت الذي شارك باستمرار بجوار بيكيه.

وقال أومتيتي في تصريحات أبرزها موقع لو 10 سبورت “حلمي منذ الصغر كان اللعب لصالح برشلونة”.

وأضاف “الناس كانت تقول لي: متى ستلعب مع برشلونة؟، جئت إلى هنا حتى أظل فترة طويلة وأفوز بالألقاب، وليس للجلوس على مقاعد البدلاء”.

وعانى أومتيتي من إصابة جديدة في الأيام الماضية، خلال تواجده مع منتخب فرنسا، ليعود إلى برشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

المصدر: كووورة