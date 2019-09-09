روسيا – أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، امس، أن توريد منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو سيتم خلال فترة تتراوح بين 18 و19 شهرا.

وفي تصريحات لقناة “روسيا-1” التلفزيونية، قال بوريسوف: “لقد تم تسديد دفعة مقدمة (من قبل الجانب الهندي)، وسيتم توريد كل شيء وفقا للجدول، أي في غضون 18 أو 19 شهرا تقريبا”.

وكان نائب مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، أفاد سابقا بأن روسيا تأمل في الحصول على مبلغ مالي مقدما من الجانب الهندي لقاء المنظومات قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ التوريدات، في هذه الحالة، في العام 2020 لتكتمل في العام 2025.

ونهاية أغسطس الماضي، قالت الهيئة لوكالة “نوفوستي” الروسية إن موسكو ونيودلهي حسمتا القضايا المالية المتعلقة بصفقة توريد المنظومات.

وعقدت روسيا والهند، أوائل أكتوبر 2018، صفقة حول توريد 5 أفواج من منظومات “إس-400” الروسية للجانب الهندي، تبلغ قيمتها الإجمالية 5.43 مليار دولار.

وواجهت صفقات دفاعية بين البلدين أكثر من مرة انتقادات من قبل واشنطن التي تعتبر نيودلهي شريكا محوريا لها في جنوب آسيا.

ولم تستبعد الولايات المتحدة فرض عقوبات على الهند بسبب تنفيذها صفقة “إس-400” مع روسيا. من جهتها، قالت القيادة الهندية مرارا إنها تعتبر فرض تقييدات أحادية الجانب أمرا غير شرعي.

المصدر: نوفوستي