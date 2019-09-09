الأردن – أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي يوم 10 نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة، في رد على استفسار عبر منصة “اسأل الحكومة”، إن السلطات قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، الأمر الذي سيجري في 10 نوفمبر المقبل.

وسبق أن قامت وزارة الخارجية الأردنية، تنفيذا لتوجيهات عاهل المملكة، بتسليم الخارجية الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين عام 1994.

وأوضحت، في بيان آنذاك، أنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم1/ب و1/ج اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 عاما، منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، وتجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل عام من تاريخ التجديد.

وعادت منطقتا الباقورة والغمر للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

المصدر: الغد