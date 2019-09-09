ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع ممثلين لقطاع الشباب في طرابلس يوم أمس الاحد .

السراج قال وفقاً لمكتبه الاعلامي إن اللقاء جاء ليستمع إلى رأي الشباب فيما يجري وما يتطلعون لتحقيقه لأنه بحماس الشباب وحيويته وبروح المبادرة والتحدي التي يحملونها يتجدد الحاضر ويتشكل المستقبل الزاهر للبلاد.



وأعرب عن حرصه على تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار وأمله أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية لأنهم مكمن قوة لهذه التجمعات.



وأكد على موقفة من الأزمة الراهنة بالاستمرار في المواجهة العسكرية إلى أن يتم دحر ما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة ، مشيراً إلى أنهم لن يتنازلوا عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية لا تعيد إنتاج ما وصفه بـ”الحكم الشمولي أو تسمح بعسكرة الدولة” على حد زعمه.



ختاماً دعا السراج الشباب إلى طرح وجهة نظرهم وما يشغلهم وما يودونه أن يتحقق لبلادهم، لافتاً إلى أن رؤيتهم السياسية ستكون أحد اساسيات المشروع الوطني الذي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغته.