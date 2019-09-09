ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس أيد العمليات العسكرية جنوب طرابلس منذ انطلاقها ، مؤكداً أن البرلمان سيبقى داعماً للعمليات العسكرية ويعمل على دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المخولة لإنقاذ الوطن من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا.

السعيدي أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز” تابعتها المرصد أمس الأحد أن البرلمان لا يزال داعما حقيقيا للقيادة العامة للجيش حيث عقد اجتماعًا في يوليو الماضي ضم عددا كبيرا من الأعضاء الذين مثلوا المجلس في مصر.

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس مؤيدون للميليشيات المسلحة التي تحارب الشعب الليبي والقوات المسلحة ، لافتا إلى أن بداية الاجتماعات في مصر جاء لتقريب وجهات النظر ولتوحيد الجسم الليبي لكنهم صمموا على موقفهم.