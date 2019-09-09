الولايات المتحدة تريد الهيمنة على قطاع الطاقة بعيدا عن أسعار النفط

الولايات المتحدة تريد الهيمنة على قطاع الطاقة بعيدا عن أسعار النفط

الولايات المتحدة – اكد نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، الإثنين، إن بلاده تريد تحقيق الهيمنة على قطاع الطاقة، بغض النظر عما يحدث لأسعار النفط.

وأضاف برويليت في مقابلة مع قناة (CNBC) اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب “لديه استراتيجية، يتحدث غالبا عن الهيمنة على الطاقة والعالم يسأل كثيرا: ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني ببساطة أننا سننتج أكبر قدر ممكن من الطاقة، ونظيفة بقدر الإمكان وبأقل تكلفة ممكنة”.

وفي العقد الماضي، ضاعفت الولايات المتحدة إنتاج النفط إلى 12.3 مليون برميل يوميا، مما يجعلها أكبر منتج في العالم وأكبر مستهلك له.

ويبدو أن الولايات المتحدة مهيأة حاليا لإغراق سوق النفط بمزيد من الخام، مما يضع ضغطا على الأسعار، بينما يكافح كبار المنتجين حول العالم أبرزهم السعودية وروسيا، لمواجهة الكثير من المعروض.

ويشير برويليت، استنادا إلى بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لضخ أكثر من 13 مليون برميل يوميا في 2019، وربما إلى 13.5 مليون برميل يوميا في 2020.

ويوضح المسؤول الأمريكي “سيكون لذلك تأثير عميق على أسعار النفط”.

ومن المقرر أن يعقد (أوبك+) اجتماعا في أبو ظبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لمراجعة الاتفاق بشأن استقرار أسواق النفط العالمية.

وتقود السعودية وروسيا التحالف المعروف باسم (أوبك+)، الذي بدأ مطلع 2019 لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2020.

الأناضول