الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران

الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران

الولايات المتحدة – أكدت الولايات المتحدة عزمها مواصلة فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران أو تعمل مع حرسها الثوري.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مانديلكير، لـ”رويترز”، اليوم الأحد: “سنواصل ممارسة الضغط على إيران، وكما أكد الرئيس، دونالد ترامب، لن تكون هناك أي استثناءات في ما يخص النفط الإيراني”.

وشدد مانديلكير على أن مبيعات النفط لإيران شهدت هبوطا حادا بسبب الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدا متسارعا منذ 8 مايو 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية في قطاعات مختلفة بينها النفط، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

المصدر: رويترز + وكالات