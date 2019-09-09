وأوضحت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديريتي “حرَض” و”عبْس” بحجّة، وأهدافاً أخرى في مديرية “مجز” في صعدة.

وحسب المصادر، أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين، فضلا عن تدمير أسلحة وعربات قتالية.

وفي وقت سابق، الاثنين، دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة، التابعة لإيران، خسائر في الأرواح والعتاد.