إيطاليا – رد ليوناردو بونوتشي، مدافع منتخب إيطاليا، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل كارابيتيان، مهاجم منتخب أرمينيا، عقب مواجهة الفريقين في تصفيات يورو 2020.

وتسبب بونوتشي في حصول كارابيتيان على بطاقة حمراء خلال مواجهة الفريقين، حيث يرى كارابيتيان أن الإيطالي ادعى الإصابة خلال التحامهما الذي تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم طرده، في حين رأى حكم المباراة أن اللاعب الأرميني وجه ضربة بالمرفق لبونوتشي.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها شبكة “سبورت ميدياست”: “لدي إصابة فوق الحاجب، لذلك قفزت مع كارابيتيان في اللعبة المشتركة وكان اهتمامي فقط بحماية نفسي من الإصابة التي تعرضت لها فوق العين”.

وأضاف “أنا آسف على طرده بسبب هذا الأمر، لكنني لم ألحظ ذلك، في الحقيقة كما يمكن رؤيته من الصور، لم أحتج على الإطلاق في هذه اللعبة، حتى لم أعرف أنه تم تحذيره”.

وشارك بونوتشي في مباراتي المنتخب الإيطالي أمام أرمينيا وفنلندا، وقاد بلاده لتحقيق الفوز، ليصل إلى الانتصار السادس على التوالي بتصفيات يورو 2020.

المصدر: كووورة