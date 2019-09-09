ليبيا – إلتحق عضو المجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة بقافلة المحتجين على خروج الناطق باسم القوات المسلحة لواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من أبوظبي مساء السبت حضره نخبة من كبار المراسلين العرب والأجانب بالمنطقة بينهم المذيعة ” بيكي أندرسون ” مقدمة البرامج في شبكة ” سي إن إن ” .

وخلال إستضافة عبر قناة ليبيا الأحرار ، عاد جعودة للضرب من جديد وفقاً لما إعتبره معلقون على حديثه بأنه نظرية جديدة لا تقل أهمية عن ” نظرية التل ” وهي أن اللواء أحمد المسماري سيكون رأس حربة مشروع تقسيم ليبيا في حال قررت الإمارات تقسيمها لأن المشير خليفة حفتر لا ينحدر من قبيلة برقاوية بعكس المسماري المنتمي لقبيلة المسامير ” ! .

وفي ظل مايراه غياباً لجامعة الدول العربية التي إعتبرها مُختطفة دعا جعودة دول المغرب الكبير ( المغرب العربي ) إلى التدخل بسرعة قبل تنفيذ المخطط لن يكون هُناك تقسيم في ليبيا وبأن ملف الخيار الفيدرالي ستتم مناقشته بعد دحر ما أسماه ” العدوان على طرابلس ” .

وأشار جعودة إلى أن ما وصفها بـ ” المقاومة التي تتعرض لها القوات التابعة لحكومة الوفاق ” ليست من قوات الجيش ولكنه عاد وفي ذات السياق إتهم اللواء التاسع مشاة التابع للقوات المسلحة بالسعي إلى الانتقام من” ثورة فبراير ” وتحرير سجنائهم من النظام السابق وإعادة التاريخ إلى ما قبل سنة 2011 .