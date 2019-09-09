ليبيا – أكد عماد الدين المنتصر “القيادي بجماعة الإخوان المسلمين” وجود تحركات سياسية للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل إقناعها بمد يد العون مجدداً للمشير خليفة حفتر ومشروعه العسكري حسب تعبيره.

زهري أعتبر في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة “العرب” اللندنية أن ضعف أداء حكومة الوفاق وانعدام النشاط الدبلوماسي الليبي في واشنطن سمح لمن وصفهم بـ”داعمي حفتر” بالتقاط أنفاسهم والعودة للضغط على الإدارة الأميركية.

وكشف المنتصر الذي يرأس مؤسسة تحمل اسم “الديمقراطية وحقوق الإنسان” وتتخذ من واشنطن مقراً لها نقلاً عن مصادره الخاصة في مجلس الشيوخ الأميركي أن هناك حالة تخوف بالفعل من قيام الإدارة الأميركية الحالية باتخاذ خطوات جديدة داعمة لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).