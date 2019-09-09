روسيا – حطم الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، رقم مواطنه الأسطورة فيودور يميليانينكو، بعد فوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، يوم السبت الماضي، في الإمارات.

وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، انتصاره الثامن والعشرين، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن، ليتفوق على الأسطورة يميليانينكو.

فقد ظل الأسطورة فيودور يميليانينكو الملقب بـ “الإمبراطور الروسي الأخير” محتفظا بالرقم القياسي، بتحقيقه 27 انتصارا متتاليا، وهيمن على مدار العقد الأول من القرن الحالي، على حلبات الفنون القتالية في فئة الوزن الثقيل.

وكان من الممكن أن تكون سلسلة انتصاراته (الإمبراطور) أطول من ذلك، لولا الطريقة الغريبة في تنظيم النزالات، في المنظمة اليابانية “RINGS”، التي وقع فيودور معها على عقد في تسعينيات القرن الماضي.

فقد كان المقاتل يخوض أكثر من نزال في اليوم الواحد، على الطريقة الأولمبية، وقد خسر يميليانينكو، في أحدها بعد تعرضه لقطع في الحاجب، وبينما كان الطبيب يفحص إصابة المقاتل الروسي، أعلن الحكم فوز خصمه الياباني تسويوشي كوهساكا، على أرضه وبين جماهيره، بداعي عدم استطاعة المقاتل الروسي مواصلة النزال بسبب الإصابة، وعلى ما يبدو، لم يكن لدى الحكم المزيد من الوقت للانتظار.

وحقق فيودور يميليانينكو (42 عاما) 38 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

المصدر: وكالات