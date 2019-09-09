“دوريان” يجتاح ساحل كندا على المحيط الأطلسي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

“دوريان” يجتاح ساحل كندا على المحيط الأطلسي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

الولايات المتحدة – اجتاح إعصار “دوريان” ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، يوم السبت الماضي، حيث اقتلع أشجارا وقطع الكهرباء وأطاح برافعة بناء ضخمة في وسط مدينة هاليفاكس عاصمة إقليم نوفاسكوشيا.

وقال وزير السلامة العامة في كندا، رالف غوديل، في تغريدة على “تويتر”، إن الحكومة سترسل الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة بعد اجتياح العاصفة المنطقة.

وحثت السلطات أي شخص يعيش قرب شاطئ البحر على مغادرة المكان كإجراء وقائي.

وأفادت هيئة كهرباء نوفاسكوشيا، بأن أكثر من 300 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء بالفعل في الإقليم. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الإعصار.

وأشار مركز الأعاصير بكندا إلى أنه من المتوقع أن تجتاح رياح قوية تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة المنطقة الواقعة حول هاليفاكس.

وكان دوريان قد اجتاح جزر الباهاما الأسبوع الماضي برياح من الفئة الخامسة تجاوزت سرعة بعضها 320 كيلومترا في الساعة، وتسبب في دمار كبير وسقوط 43 قتيلا، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

المصدر: رويترز