فرنسا – ارتكب منظمو مباراة منتخب فرنسا أمام ضيفه الألباني (4-1)، خطأ مزدوجا استمر لدقائق، قبيل مباراتهما على استاد دو فرانس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لـ “يورو 2020”.

فقد عزف نشيد أندورا في الملعب قبيل انطلاق المباراة، بدلا من النشيد الألباني، الأمر الذي أثار استغراب لاعبي منتخب ألبانيا، وأطلقت جماهيره المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان.

وعالج المنظمون الخطأ بخطأ آخر، فقد اعتذروا عبر مكبرات الصوت عن “خطأ تقني”، ولكنهم وقعوا في الخطأ مرة أخرى إذ تقدموا “بالاعتذار من مشجعي منتخب أرمينيا”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عبر موقعه الإلكتروني أن النشيد الوطني لأندورا عزف بالخطأ، علما أن الأخير سيكون ضيف المنتخب الفرنسي مساء الثلاثاء المقبل، على الملعب نفسه ضمن الجولة المقبلة لتصفيات “يورو 2020”.

المصدر: وكالات