إسبانيا – هنأ فريق ريال مدريد لكرة القدم، النجم الإسباني رافائيل نادال على تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام” للتنس، للمرة الرابعة في تاريخه.

وكتب ريال مدريد “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيها: “رياضي مثالي لا حدود له، تهانينا لانتصارك العظيم في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رافائيل نادال، ريال مدريد فخور جدا بك، وكونك العضو الشرفي في فريقنا”.

وتمكن الماتادور الإسباني من الفوز بصعوبة كبيرة على منافسه الروسي، دانييل مدفيديف، بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(6-3) و(5-7) و(4-6) و(6-4)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأحد، في ثالث أطول نهائي بتاريخ البطولة، حيث استمر لمدة 4 ساعات و50 دقيقة.

وتوج رافائيل نادال (33 عاما)، باللقب الـ 19 ضمن البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام”، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من معادلة حامل الرقم القياسي، السويسري روجر فيدرر.

المصدر: RT