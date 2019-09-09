أفغانستان – حذرت حركة “طالبان” الأفغانية بأن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر جراء قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق مفاوضات السلام مع الحركة.

وحذر المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، امس في بيان اطلعت عليه وكالة “رويترز” من أن قرار ترامب سيكلف الولايات المتحدة مزيدا من أرواح مواطنيها وأصولها، قائلا: “الأمريكيون سيعانون أكثر من أي طرف آخر جراء إلغاء المفاوضات”.

وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن مفاوضات السلام بين الطرفين جرت بسلاسة، حتى أمس السبت، مع التوصل إلى اتفاق على إجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية، في 23 من الشهر الجاري.

وجاء هذا البيان ردا على إعلان ترامب عن قراره تعليق مفاوضات السلام الجارية في قطر مع الحركة، بعد مقتل جندي أمريكي جراء تفجير انتحاري في كابل تبنته “طالبان” في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: رويترز