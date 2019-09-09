فلسطين تدعو إلى وقفة عربية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

فلسطين تدعو إلى وقفة عربية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

فلسطين – دعت فلسطين، امس إلى حشد “أوسع التفاف دولي” حول مبادرة السلام العربية، ووقفة عربية رسمية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، خلال اجتماع مندوبي الجامعة بالقاهرة، قبيل اجتماع وزاري عربي يناقش القضية الفلسطينية بعد غدٍ الثلاثاء.

ودعا اللوح، بحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لـ”توفير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية للسلام”.

كما دعا إلى “إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الاسرائيلية، ووقفة عربية رسمية في وجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتوافق على الاستيطان”.

وفي 2018، نقلت الولايات المتحدة، وبعدها وغواتيمالا، سفارتيهما رسميا من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطوة أثارت ردود فعل إسلامية ودولية غاضبة.

ومؤخرًا قررت ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما أعلنت هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس.

ووفق بيان سابق للجامعة العربية من المقرر أن يبحث الوزاري العربي 8 بنود رئيسية، بينها “التضامن مع لبنان” و”تدخلات إيران” و”تفعيل مبادرة السلام العربية”.

واعتمد العرب في قمة بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نصت المبادرة على حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

ومؤخرًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام (المعروفة بـ”صفقة القرن”) بالشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

الأناضول