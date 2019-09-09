ليبيا – شاركت النجمة الإذاعية البريطانية الشهيرة ” ريبيكا أندرسون ” المعروفة باسم ” باكي ” أمس الأحد في المؤتمر الصحفي الدولي للمتحدث باسم القيادة العامة لواء أحمد المسماري الذي أكد بدوره بأن الهدف من مؤتمراته التي يعقدها في الخارج هو الوصول لمستوى راقٍ من التواصل مع وسائل الإعلام الكبرى يتعذر تنفيذه من أو في ليبيا لأسباب عدة .

وتعتبر ” أندرسون ” التي تقدم برنامج ” كونكت ذا وورلد ” من أستوديوهات قناة ” سي إن إن ” في أبوظبي واحدة من أبرز نجوم قناة ” سي إن إن ” الأمريكية إضافة لكونها من أهم الإعلاميين الأجانب العاملين في مكاتب وفروع وسائل إعلام دولية تتخذ من الإمارات مقراً لمكاتبها وإداراتها الإقليمية بالخليج والشرق الأوسط .

وتوجهت ” أندرسون ” التي تقدم برنامجها منذ سنة 2009 للمسماري بسؤال خلال حضورها في قاعة المؤتمر حول ما إذا كان الحل في ليبيا من وجهة نظر الجيش عسكري فقط أو سياسي .

وأجاب المسماري بأن الحل العسكري هو الحل الوحيد والأمثل لإستعادة هيبة الدولة في هذه البلاد المستباحة وفرض القانون مؤكداً بأن الحل الوحيد التأسيسي للديمقراطية وللعملية السياسية هو أن تختفي البندقية غير الشرعية من الشارع ، في إشارة منه لسلاح المليشيات .

وفي ذات السياق أكد المسماري في إطار حديثه عن الحل العسكري بأن الليبيين من أقصي الشرق للغرب والشمال والجنوب لابد وأن يكون لهم الأمن الكافي لإختيار من يمثلهم مستقبلاً في إنتخابات نزيهة لا مانع من أن تكون تحت إشراف أممي ودولي وعربي ومن مختلف المنظمات الإقليمية .

وأضاف بأنه لايمكن الحديث عن إنتخابات آمنة في ظل إنتشار حوالي 20 مليون قطعة سلاح مع سلاح آخر لازال يتدفق هذه الفترة من تركيا وقطر إضافة لضرورة الزج بكافة الإرهابيين إلى السجون مؤكداً بأن الأمن أولاً قبل كل شيء بضرورة الحال لن يتحقق إلا بقوة السلاح .

وفي سياق متصل قال المسماري لـ المرصد أنه يقوم بجولة أسوة بجولاته السابقة في القاهرة وموسكو ستشمل عدة دول للتحدث مع وسائل إعلامها وقنواتها أو وسائل الإعلام والقنوات ومراكز الأبحاث المؤثرة المقيمة لديها لإيضاح الصورة كما هو الحال في الإمارات التي تحتضن مكاتب وفروع لعدد من المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى مثل ( سي إن إن ) والعربية وسكاي نيوز وصحيفة الشرق الأوسط ورويترز وأسيوشيتد برس والمكتب الإقليمي لوكالة بلومبيرغ التي أجرت معه حواراً خلال هذه الزيارة وغيرها من المؤسسات معرباً عن تقديره لكل الإعلاميين والمؤسسات التي حضرت مؤتمره بدون إستثناء .

المرصد – متابعات