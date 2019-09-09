فيينا – أبدى كبار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الإثنين، التزامهم باتفاقية خفض إنتاج النفط الخام، بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية لوزراء الطاقة والنفط في السعودية والعراق والإمارات، خلال القمة العالمية للطاقة التي تحتضنها أبوظبي، من الإثنين حتى الخميس المقبل.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن المملكة ملتزمة باتفاق (أوبك+) بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في (أوبك) بمتوسط 9.6 ملايين برميل يوميا، تليها العراق بمتوسط 4.6 ملايين برميل، والإمارات ثالثا بمتوسط 3 ملايين برميل يوميا.

من جهته، قال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي إن بلاده ملتزمة باتفاق “اوبك” لخفض الانتاج النفطي، “إنتاج العراق من النفط انخفض بواقع 150 ألف برميل يوميا من حقول الجنوب.

وذكر أن الحديث عن مزيد من الخفض في إنتاج النفط طبقا لاتفاق (أوبك+) ليس مطروح حاليا.

والأحد، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تصريحات سبقت القمة، التزام المنظمة بشكل عام، باتفاق خفض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وبدأ أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2019، تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار 2020.

الأناضول