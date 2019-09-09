إيطاليا – كشف روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها إيمرسون بالميري، مدافع الأزوري، خلال مواجهة فنلندا، في تصفيات يورو 2020.

وفاز المنتخب الإيطالي على نظيره الفنلندي بنتيجة (2-1)، فيي مباراة شهدت إصابة بالميري وخروجه بعد 8 دقائق فقط.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم”.

وتابع “أداء الدفاع كان جيدًا، إتزو وأتشيربي لعبا معًا للمرة الأولى، وأليساندرو فلورينزي أيضًا كان مبهرًا في الجهة اليسرى، كان الخيار الوحيد أمامنا”.

واقترب الأزوري من التأهل لبطولة يورو 2020، بعدما حقق 6 انتصارات وجمع العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

المصدر: كووورة