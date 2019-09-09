ووفقًا للصفحة الرسمية لجونيور فيربو، المنضم حديثًا إلى برشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية “نهاية الاستشفاء.. أنا مستعد الآن للعودة إلى التدريبات، ومساعدة زملائي في الفريق الكتالوني مرة أخرى”.

وعانى جونيور فيربو البالغ من العمر 23 عامًا، من انتفاخ في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، ولذلك لم يشارك مع برشلونة في مباراة أوساسونا الأخيرة بالجولة الثالثة من عمر الليجا.

يذكر أن فيربو انضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المنصرم قادمًا من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات.