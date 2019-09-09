ووفقا لموقع “فوكس نيوز” نقلا عن أحد أقارب الجاني، فإن المراهق ارتكب المذبحة بعد أن اكتشف أن السيدة التي ربته منذ كان طفلا ليست أمه، بل زوجة أبيه.

وقالت السلطات الأميركية إن المجرم، الذي لم تكشف عمره واكتفت بوصفه بالمراهق، أطلق النار على والده وزوجة والده وأشقائه الأطفال الثلاثة.

وقال أحد أقارب المجرم إنه قرر تنفيذ بجريمته البشعة، بعد أيام من اكتشافه السر الذي لم يعرفه طيلة حياته.

ولم تنشر السلطات اسم المتهم بسبب صغر سنه وكونه قاصرا، لكنها قالت إن الأدلة تشير إلى أنه كان يتصرف بغرابة في الأشهر الماضية.