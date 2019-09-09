القاهرة – اعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 – 7 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اقتصادي منعقد بالقاهرة، أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات، بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

ونهاية مارس/آذار 2019، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 40.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى 106.2 مليارات دولار، وفق بيانات المركزي المصري.

وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده مهتمة بطرح سندات باليوان الصيني، “لكن هذا يتطلب مزيداً من الاشتراطات لتحقيق ذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد معيط أن مصر “حريصة كل الحرص على جذب مستثمرين من أسواق مختلفة بالنسبة لسوق السندات”.

وخلال العام المالي 2018-2019، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة ملياري يورو، وسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي العام المالي 2017-2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.245 مليار دولار).

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، قالت وكالة “موديز” إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

الأناضول