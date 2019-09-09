فلسطين – اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، صباح الإثنين، في بلدة بيت ريما، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيت ريما، وحاصرت منزلا فلسطينيا قبل اقتحامه وتحطيم محتوياته.

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار الشهود إلى أن القوات اعتقلت طفلا دون سن الـ 16، خلال المواجهات.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بزعم اعتقال مطلوبين.

الأناضول