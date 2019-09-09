وكشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الرياضية الإسبانية، أن ميسي (32 عاما) يرحب بفكرة الانضمام إلى الدوري الأميركي للمحترفين، على غرار نجوم آخرين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنجليزي دافيد بيكهام والإسباني دافيد فيا.

وهي ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن استعداد المهاجم الأرجنتيني الفذ للانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث سبق لبيكهام إبداء رغبته في رؤية ميسي في الدوري الأرجنتيني، وتحديد في لوس أنجلوس غالاكسي، حيث لعب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا.

وبالتوازي، قالت “إل موندو ديبورتيفو” إن برشلونة يستعد لبدء مفاوضاته مع ميسي في نوفمبر المقبل، لجعل ارتباطه مع النادي الكتالوني “مدى الحياة”، علما أن العقد الحالي ينتهي عام 2021.

وكان ميسي جدد عقده الأخير مع برشلونة عام 2017، الذي تضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا نهاية أي موسم في حال أراد ذلك، وفقا لصحيفة “إل باييس” الإسبانية.

لكن هذا البند يمكّن ميسي من الانتقال لأي ناد خارج أوروبا، ولا يشمل الانتقال لأي ناد داخل القارة العجوز.

وقالت الصحيفة إن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.