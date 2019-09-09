لندن – صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه بحث خلال زيارته إلى لندن الخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي ستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها ضد إيران و”حزب الله”.

وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الأحد، أنه بحث “خلال زيارة لمدينة لندن مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها والتي اتخذتها بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها”.

وأوضح نتنياهو أن “المحادثات تناولت بالدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصة حزب الله”.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “هناك احتمالا كبيرا أن يزور موسكو أيضا هذا الأسبوع، لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك في ظل النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم”.

كما تطرق نتنياهو إلى الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات على أهداف في عمق القطاع.

المصدر: RT