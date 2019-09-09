أبوظبي – اكد وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن المملكة ملتزمة باتفاق (أوبك+) بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

وردت تصريحات بن سلمان، وهي الأولى له منذ توليه حقيبة الطاقة في السعودية، السبت، خلفا للوزير السابق خالد الفالح، خلال مشاركة في القمة العالمية للطاقة وتستضيفها أبوظبي، من الإثنين وحتى الخميس المقبل.

وأكد الوزير السعودي أن “الرياض تبدي التزاما كاملا حيال مساعي (أوبك +)” لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.

وتتألف (أوبك +) من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين خارجها بقيادة روسيا.

ومساء السبت، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه وعين نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلا منه.

وبدأ أعضاء “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2019، تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار 2020.

الأناضول