السودان – أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، الإثنين، الإبقاء على دعم السلع الأساسية في الوقت الراهن لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي.

وقال البدوي، الذي أدى القسم، الأحد، إن الحكومة ستطلق مشروعات محددة في موازنة 2020؛ لإضافة قيمة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، حسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وتشمل السلع المدعومة في السودان حاليا المحروقات بمشتقاتها البنزين والجازولين وغاز الطبخ، إضافة إلى القمح والأدوية.

وحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة دعم للقمح 365 مليون دولار سنويا.

وذكر البدوي، لدى مخاطبته العاملين بوزارة المالية، أنه يعول على وزارة المالية في تنفيذ برنامج إسعافي خلال فترة حددها بـ200 يوم.

وأوضح أن البرنامج يشمل تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد في التنمية والرفاه الاجتماعي.

وأعرب عن أمله في دعم يقدمه السودانيون في دول المهجر، مشيدا بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات.

وقال إن تنسيقا جرى بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر، لفتح حسابات لاستلام هذه الموارد، وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف.

والأحد، أدى 18 وزيرا القسم، عقب تشكيل حكومة انتقالية جاءت عقب التوقيع على وثيقة دستورية في 17 أغسطس/ آب الماضي.

الأناضول