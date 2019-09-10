السعودية – افاد أمين الناصر، رئيس شركة “ارامكو”السعودية، الثلاثاء، إن الشركة جاهزة للاكتتاب العام، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السعودية.

وأضاف الناصر، في تصريحات على هامش فعالية للطاقة في أبوظبي: “نحن جاهزون لطرح الأسهم، لكن القرار النهائي بيد الحكومة، ومستعدون أن يكون ذلك الطرح في الداخل والخارج”.

وتستهدف “أرامكو”، عملاق النفط السعودي، طرح 5 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

ولم تؤكد “أرامكو” بعد البورصة الأجنبية التي سيتم تداول أسهمها فيها، لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.

ولم تنجح المملكة في طرح أرامكو للاكتتاب العام، الذي كان مقررا في 2018، قبل إعلان تأجيل الطرح حتى 2019، ثم 2020 أو 2021، رغم تحضيرات له بدأت في 2016.

و”أرامكو” أو “الشركة العربية للزيوت السعودية” هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واختارت “أرامكو” بنكي استثمار دوليين لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية للقيام بعملية الطرح العام الأولي.

وتقدر صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن عائدات طرح حصة 5 بالمئة من أسهم “أرامكو” ستبلغ نحو 100 مليار دولار.

الأناضول