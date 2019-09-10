ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب ، عضو المجلس الموازي في طرابلس سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إنهم أصدروا بيان بشأن التدخلات المستمرة بالشأن الليبي كما سيتم التواصل مع المجلس الرئاسي للوصول لآليات ملموسة لإيجاد عقوبات لما يحصل.

الجازوي علق خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على المؤتمر الأخير الذي أقامه الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قائلاً : ” خروج ناطق رسمي من دولة أخرى وتهديدة للمدنيين يمثل إمتداد لحملة عسكرية ضد الدولة والحكومة المعترف بها ومن المؤكد أنه خرج دون علم وإذن الدولة”.

ويرى أن ليبيا تمر حالياً في مرحلة تسعى للتوافق والوصول لتوافق سياسي قد رعته المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة ومبعوثها والدول المعنية بالملف الليبي الذي من ضمن بنوده فرض عقوبات على من يقف في طريق تطبيق الإتفاق.

واستطرد حديثه:”نحن نرى الآن أطراف بل دول و هذه الدول ما ظهر منها لا يصل إلى درجة الدعم فقط بل درجة الهيمنة والتحدث أننا نحن من نقوم بهذه العمليات، نحن أمام تصريح و بيان ضد حكومة ليبيا الشرعية المعترف بها، نحاول أن نتواصل به مع كل الجهات الممكنة لتكون هناك خطوات عملية وإدانة تجاه الدولة التي تمثل تهديد و إستمرار شلال الدم في ليبيا”.

الجازوي أكد عزمهم الضغط على كل الجهات المسؤولة والمعنية في اتخاذ إجراءات لعلاج الأزمة على أن تكون هذه الإجراءات في أقصى صورها، لافتاً إلى أن “الهجوم على طرابلس” هو في مثابة إعلان حرب وليس إمداد بسلاح فقط وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات