ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أمس الاثنين إجتماعاً مع مداراء الإدارات العامة والمكاتب.

الحاسي أكد بحسب المكتب الإعلامي للهيئة على أن الهيئة هي صمام أمان ولابد من تكاثف الجهود لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام.

وأوضح الحاسي أن الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيئة تم أحالتها للحكومة ولابد من دراسة الردود التي يتم موافاة الهيئة بها والرد عليها وفق القانون.

وأعرب الحاسي عن تمنيه بأن يتم معالجة جميع الملاحظات من أجل أن تؤدي الحكومة دورها المناط بها لخدمة المواطن في هذة الظروف التي تمر بها البلاد.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية شدد على ضرورة متابعة وإنجاز الملفات المهمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن مثل عقود الكهرباء ومشاريع لجنة اعمار بنغازي ولجنة أزمة الجنوب ومشاريع المياه والتأكد من وجود الإجراءات القانونية وسلامتها في المشاريع التي تقوم بها الحكومة بتفيذها.